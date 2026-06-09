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16:18, 9 июня 2026Наука и техника

В России высказались о замене космонавтов на роботов

Петрукович: Замена человека на роботов обеспечит скачок во внеземном строительстве
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Замена человека на роботов может обеспечить радикальный скачок во внеземном строительстве. Свое мнение о замене космонавтов на роботов на подкасте дискуссионного клуба «Наследие XXI» высказал директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время можно встретить мнения, что пилотируемая космонавтика не нужна, а человека в космосе могут заменить роботы. При этом, по оценке эксперта, особую роль играет время нахождения человека в скафандре за пределами космической станции или пилотируемого корабля.

«Если роботы заменят человека вот на этом ресурсе, вот на этой работе, будь то на Луне сборка или на Земле, или околоземном пространстве, это уже будет такой радикальный скачок нашей способности что-то построить в космосе», — заявил Петрукович.

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В апреле заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров заявил, что российский робот торсового типа «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на борту Международной космической станции (МКС) и робота в единую систему.

В том же месяце он же сообщил, что робота «Теледроид» отправят на МКС в III-IV квартале 2026 года.

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