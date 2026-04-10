10:53, 10 апреля 2026

Российский «Теледроид» станет первым в мире

Дудоров: «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта и робота в единую систему
Иван Потапов
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Российский робот торсового типа «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на борту Международной космической станции (МКС) и робота в единую систему. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.

«По факту это первый космический эксперимент даже в мире, который свяжет оператора, который будет находиться внутри МКС, и робота, который будет находиться за ее пределами, для выполнения полезной функциональной задачи», — заявил специалист.

По его словам, антропоморфную робототехническую систему торсового типа под шифром «Теледроид» отправят на МКС в III-IV квартале 2026 года.

В мае 2023 года Дудоров заявил, что «Теледроид» получит копирующее поведение и сможет применяться на внешней поверхности МКС.

В марте 2022-го он же сообщил, что космонавты назвали робота «Федора», побывавшего в космосе в 2019 году, бесполезным в современных условиях.

