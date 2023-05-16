Российский «Теледроид» получит копирующее поведение

НПО «Андроидная техника»: робот «Теледроид» будет применяться на внешней поверхности МКС

Российский перспективный робот «Теледроид», который планируется применяться на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), получит копирующее поведение. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Робот будет применяться на внешней поверхности МКС для проведения целого ряда испытаний в условиях космического пространства. Управление у него будет копирующее, то есть с корабля», — сказал руководитель.

Дудоров добавил, что ряд задач «Теледроид» будет выполнять автономно. «Например, автопланировщик захвата предметов и их перемещения», — уточнил исполнительный директор.

Руководитель рассказал, что полностью функциональный испытательный макет робота будет создан к концу 2023 года. По его словам, у изделия будет совсем небольшое количество иностранных компонентов.

В июне ТАСС сообщил, что «Андроидная техника» создала самый маленький в мире бесколлекторный электродвигатель.