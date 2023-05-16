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17:24, 16 мая 2023Наука и техника

Российский «Теледроид» получит копирующее поведение

НПО «Андроидная техника»: робот «Теледроид» будет применяться на внешней поверхности МКС

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Российский перспективный робот «Теледроид», который планируется применяться на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), получит копирующее поведение. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Робот будет применяться на внешней поверхности МКС для проведения целого ряда испытаний в условиях космического пространства. Управление у него будет копирующее, то есть с корабля», — сказал руководитель.

Дудоров добавил, что ряд задач «Теледроид» будет выполнять автономно. «Например, автопланировщик захвата предметов и их перемещения», — уточнил исполнительный директор.

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Руководитель рассказал, что полностью функциональный испытательный макет робота будет создан к концу 2023 года. По его словам, у изделия будет совсем небольшое количество иностранных компонентов.

В июне ТАСС сообщил, что «Андроидная техника» создала самый маленький в мире бесколлекторный электродвигатель.

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Иван Потапов
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