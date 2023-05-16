Российский «Теледроид» получит копирующее поведение
Российский перспективный робот «Теледроид», который планируется применяться на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), получит копирующее поведение. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Робот будет применяться на внешней поверхности МКС для проведения целого ряда испытаний в условиях космического пространства. Управление у него будет копирующее, то есть с корабля», — сказал руководитель.
Дудоров добавил, что ряд задач «Теледроид» будет выполнять автономно. «Например, автопланировщик захвата предметов и их перемещения», — уточнил исполнительный директор.
Руководитель рассказал, что полностью функциональный испытательный макет робота будет создан к концу 2023 года. По его словам, у изделия будет совсем небольшое количество иностранных компонентов.
В июне ТАСС сообщил, что «Андроидная техника» создала самый маленький в мире бесколлекторный электродвигатель.