Востоковед обратил внимание на один момент во встрече Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Востоковед Маслов: Во встрече Си Цзиньпина и Ким Чен Ына есть один важный момент

Важный момент во встрече председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, на который мало кто обратил внимание и очень зря, заметил востоковед Алексей Маслов в беседе с телеканалом «Царьград».

Он отметил, что Китай в ответ на провокации Японии и Филиппин начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня, что вызвало переполох как на острове, так и в США. В то же время впервые за восемь лет прошла встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

По его словам, было бы слишком примитивно называть сложившиеся обстоятельства очередным актом давления на Тайвань. Япония и Филиппины, которые являются союзниками США, сейчас находятся на стадии переговоров по совместным усилиям для укрепления связи в сфере безопасности. Также они готовятся к определению морских границ своих экономических зон и континентальных шельфов. На фоне этого интересы стран насчет Тайваня пересекаются. Все это и привело к морской военной операции.

«И (…) визит Си Цзиньпина в КНДР в этом смысле является, если не дополнением к жестким шагам Китая, то счастливым совпадением», — счел востоковед. По его мнению, на фоне встречи политиков можно сделать вывод о том, что отношения Пхеньяна с Пекином восстановились. Си Цзиньпин также назвал Азию основой выживания и развития Китая и Северной Кореи.

Китай, указал эксперт, резко усиливает свои стратегические позиции. При этом Маслов высказал сомнения насчет того, что это является неким преддверием широкомасштабной военной операции против Тайваня. Тем не менее провокации около Тайваня заставляют Пекин все чаще отвечать в формате «угрозы на угрозы».

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с госвизитом 8 июня. Его поездка продлится два дня.