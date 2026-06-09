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14:41, 9 июня 2026Силовые структуры

Второй пожизненный приговор за день вынесли в России

В Ростове-на-Дону суд приговорил 5 украинцев за подрыв машины главы ВГА Михайловки Сушко
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 17 лет до пожизненного лишения свободы пятерых украинцев за подрыв машины главы военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Ивана Сушко. Об этом пишет ТАСС.

Их признали виновными по статьям 361 («акт международного терроризма») и 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году осужденные стали участниками созданной спецслужбой Украины группировки. Мужчины согласились совершать теракты в интересах Киева, поэтому купили взрывное устройство и пульт к нему, которые хранились в тайнике.

В августе 2022 года один из фигурантов извлек взрывчатку из тайника и установил под водительское сиденье машины Сушко, который оставил автомобиль открытым около здания администрации поселка.

24 августа 2022 года стало известно, что произошел подрыв автомобиля главы ВГА. В результате Сушко не выжил. Вместе с ним в машине была его приемная дочь, она выжила и не получила критических ранений.

Сегодня, 9 июня, на Урале суд приговорил к пожизненному наказанию рецидивиста Артема Бучина за изнасилование и расправу над женой и ее дочерью от другого брака.

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