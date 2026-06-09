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19:21, 9 июня 2026Бывший СССР

Захарова прокомментировала визит Зеленского в Лондон

Захарова: Зеленский продул свой народ в карты
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Из-за конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский продул свой народ в карты. Так итоги визита украинского лидера в Лондон прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», — заявила дипломат.

Она добавила, что визит Зеленского напоминает поведение «наркомана, прибежавшего за очередной дозой».

Ранее стало известно, что Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.

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