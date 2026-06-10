Директор музея описал ситуацию после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Директор музея-панорамы Михаил Смородкин: Ситуация после удара ВСУ остается напряженной

Директор музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», который является одним из символов города, Михаил Смородкин описал ситуацию после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), обозначив, что она остается напряженной. Его комментарий опубликован на странице музея во «ВКонтакте».

По его информации, атака была совершена беспилотником около трех часов ночи 10 июня. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» возникло возгорание, которое на данный момент продолжают тушить более 20 пожарных машин.

«Крыша исторического здания охвачена пламенем. Ситуация остается крайне напряженной, пожару присвоен высокий ранг сложности (...) Огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно», — написал Смородкин.

Как пояснил директор музея, окончательно оценить степень повреждения панорамы станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание.

«Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который действует на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения», — констатировал Смородкин.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду. Сообщалось, что атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о повторении истории, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.