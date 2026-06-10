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13:20, 10 июня 2026Ценности

Филипп Киркоров снялся для бренда Гоши Рубчинского в приспущенных штанах

Певец Филипп Киркоров снялся для бренда дизайнера Гоши Рубчинского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров снялся для бренда отечественного дизайнера Гоши Рубчинского, который ранее работал со скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летний исполнитель предстал перед камерой в джинсах и облегающей майке. Также он примерил бомбер с приспущенными спортивными штанами, из-под которых торчали трусы указанной марки.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Ну это суперстиль», «Дед в прайме», «Нереально бомбически», «Нишевый», — оценили фотосессию пользователи сети.

Ранее Киркоров ответил на слухи о пластике носа.

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