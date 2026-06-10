Филипп Киркоров снялся для бренда Гоши Рубчинского в приспущенных штанах

Певец Филипп Киркоров снялся для бренда дизайнера Гоши Рубчинского

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров снялся для бренда отечественного дизайнера Гоши Рубчинского, который ранее работал со скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летний исполнитель предстал перед камерой в джинсах и облегающей майке. Также он примерил бомбер с приспущенными спортивными штанами, из-под которых торчали трусы указанной марки.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Ну это суперстиль», «Дед в прайме», «Нереально бомбически», «Нишевый», — оценили фотосессию пользователи сети.

Ранее Киркоров ответил на слухи о пластике носа.