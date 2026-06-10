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19:07, 10 июня 2026Экономика

Инфляция в США достигла максимума с начала 2023 года

Инфляция в США ускорилась до максимальных с начала 2023 года 4,2 процента в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: David Ryder / Reuters

По итогам мая темпы роста потребительских цен в США достигли максимальных с начала 2023 года 4,2 процента. О рекордном ускорении годовой инфляции на фоне войны в Иране сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральное бюро статистики труда (The Bureau of Labor Statistics, BLS).

Речь идет о годовой инфляции, при подсчетах которой учитывается изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей. В месячном выражении рост цен в США составил 0,5 процента, уточнили в американском ведомстве. Главным драйвером ускорения инфляции стало резкое удорожание топлива на внутреннем рынке. Энергоносители обеспечили более половины роста общего индекса потребительских цен в стране.

Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение инфляции в США даже в случае скорого прекращения войны в Иране. Судоходство в Ормузском проливе, как и экспорт энергоресурсов с Ближнего Востока, вряд ли восстановится до конца декабря. На этом фоне эксперты не исключают повышения руководством Федеральной резервной системы базовой процентной ставки в оставшуюся часть года.

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Война США и Ирана привела к удорожанию не только энергоносителей (нефть, газ, сжиженное природное топливо), но и удобрений. Последний фактор может в конечном счете привести к росту издержек американских аграриев, что отразится на ценах на продукты питания. Удорожание логистики, в свою очередь, рискует снизить доступность всех видов потребительских товаров, предупредили эксперты.

На фоне возросших рисков, отмечало ранее агентство Bloomberg, американские избиратели стали постепенно разочаровываться в экономической политике президента США Дональда Трампа. Одной из главных претензий граждан к главе Белого дома стал стремительный рост цен на бензин. С учетом этого рейтинг одобрения Трампа уже упал почти до самого низкого уровня за оба его президентских срока.

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