К Гоблину на отдыхе пришел медведь

Блогер Пучков рассказал, что к его палаточному лагерю на Сахалине пришел медведь

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что во время поездки на Сахалин к его палаточному лагерю пришел медведь. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, запись эфира доступна в соцсети «ВКонтакте».

«К нам приходил медведь. Нас есть не стал. Говорят, сожрал кого-то на следующий день», — рассказал Пучков об отдыхе на Сахалине.

По словам переводчика, сам он не встретился с животным. О том, что к их лагерю приходил хищник, Гоблин узнал, увидев его следы. Пучков предположил, что медведя отпугнули громкие звуки, доносящиеся из лагеря, и большое количество людей.

Ранее Гоблин высказался об инопланетянах. Он признался, что не верит в визиты представителей инопланетных цивилизаций на Землю.

До этого Пучков озвучил неожиданную причину отказа от кофе. Он заявил, что «звереет» от напитка.