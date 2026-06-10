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12:26, 10 июня 2026Наука и техника

«Калашников» представит «Хаску-10» на воздушной подушке

«Калашников» представит судно на воздушной подушке «Хаска-10» на МВМС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» представит судно на воздушной подушке с гибкими скегами (СВПГС) «Хаска-10» на Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2026». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Отмечается, что судно разработали совместно с Крыловским государственным научным центром. «Хаска-10» способна двигаться в любых условиях при температурах до минус 40 градусов. Грузоподъемность СВПГС — 10 тонн. Судно можно использовать для доставки грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На грузовой палубе СВПГС можно разместить пассажирский салон, спасательное оборудование или медицинский блок.

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