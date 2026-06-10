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11:26, 10 июня 2026Экономика

Курс одной из ведущих мировых валют в России упал до минимума

Курс юаня на Мосбирже опустился до 10,49 рубля впервые с 29 мая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jianan Yu / Reuters

В среду, 10 июня, курс юаня в России в моменте опустился до минимума с конца мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На минимуме котировки одной из ведущих мировых валют падали примерно до 10,49 рубля. Столь низких значений на Мосбирже не фиксировалось с 29 мая. К 11:02 котировки китайской валюты незначительно отыграли падение и поднялись до 10,61 рубля.

Ранее Центробанк (ЦБ) понизил официальный курс юаня в России на 20 копеек — с 10,78 до 10,58 рубля. Таким образом, в ходе торгов 10 июня биржевой курс юаня оказался почти идентичен официальному.

До этого министр финансов Антон Силуанов посетовал, что нынешний курс рубля является не вполне комфортным для российской экономики и пообещал сделать его более предсказуемым. Текущие котировки нацвалюты, пояснил он, не в полной мере отвечают интересам отечественных экспортеров. В то же время, отметил он, у импортеров и у тех, кому требуется иностранное оборудование, дела обстоят лучше.

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