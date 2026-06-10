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16:09, 10 июня 2026Мир

Лавров указал на риторику «без году неделя» члена НАТО о России

Лавров: Финляндия в НАТО без году неделя, а Стубб уже говорит о сдерживании России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Финляндия в НАТО без году неделя, а ее президент Александр Стубб уже говорит о сдерживании России. На это указал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы, сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть к коллективной системе сдерживания России. Он там без году неделя в НАТО, а уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже Россию», — отметил дипломат.

По его словам, все разговоры о партнерстве с Россией были для вида.

Ранее Стубб призвал Европу к дипломатическому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что европейским странам следует скоординировать свои усилия в этом вопросе.

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