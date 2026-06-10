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11:57, 10 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о сумеречном небе

Москвичам рассказали о наступлении периода навигационных и астрономических сумерек
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Жители столицы до середины августа могут наблюдать более светлые ночи, поскольку для этого периода характерны навигационные и астрономические сумерки. Об этом агентству «Москва» сообщила член Русского географического общества, лектор российского общества «Знание» Галина Родько.

Она напомнила, что белые ночи можно наблюдать в Санкт-Петербурге, Архангельске, Сыктывкаре, Якутске, Анадыре, а также в ряде других городов, расположенных в высоких широтах. Москва находится на широте, где белые ночи невозможны, однако здесь наблюдаются навигационные и астрономические сумерки. Это чуть более светлые ночи в период примерно с 20 мая по 10 августа.

Сумерки — это период, когда Солнце уже опустилось за линию горизонта, но естественное освещение на Земле сохраняется благодаря рассеиванию солнечных лучей в атмосфере. Они бывают трех типов. Гражданские являются самыми светлыми — тогда на небе заметны только самые яркие звезды. При навигационных сумерках естественного освещения еще достаточно, чтобы различать наземные объекты, но на небе уже хорошо видны все навигационные звезды. Астрономические сумерки — самые темные, для обычного наблюдателя они неотличимы от ночи.

Сумеречное небо лучше всего видно с открытых возвышенностей и набережных — смотровой площадки на Воробьевых горах, на сталинских высотках, зданиях «Москвы-Сити», парящего моста в «Зарядье», Крымской набережной или Лысой горе в Битцевском парке.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в Москве в среду, 10 июня, ожидается температура до плюс 31 градуса тепла и дожди.

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