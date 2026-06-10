Журналист Боуз: Зеленский стремится разжечь глобальный конфликт

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится расширить масштаб конфликта.

«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», — написал Боуз.

При этом, как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не вынашивает агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать эти гарантии письменно.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема подчеркнул, что требования Владимира Зеленского заморозить конфликт говорят о том, что он не хочет мира.

До этого стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский лидер также передал через бизнесмена послание президенту России Владимиру Путину.