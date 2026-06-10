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15:36, 10 июня 2026Из жизни

Собак из подмосковного города бесплатно привьют от бешенства

В Химках в парке Подрезково 11 июня заработает ветпункт с бесплатными прививками
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На территории парка Подрезково в Химках 11 июня у входа развернется мобильный пункт Государственной ветеринарной службы Московской области. Услуги будут доступны с 12:00 до 14:00, сообщает телеканал «360».

Сообщается, что владельцы смогут официально зарегистрировать своего питомца, чипировать его с внесением данных в единый подмосковный реестр, а также бесплатно привить животное от бешенства.

Чипирование позволяет идентифицировать питомца, что в случае потери поможет его найти. Регистрация в Подмосковье с 2023 года является обязательной для собак и добровольной для кошек и прочих домашних животных. Щенков надо ставить на учет в течение двух недель после достижения трехмесячного возраста, а взрослых собак — если их не регистрировали ранее.

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«Вакцинацию от бешенства проводят бесплатно отечественным препаратом "Рабикан", прививку рекомендуют делать ежегодно. Перед вакцинацией животное должно быть клинически здоровым, а за 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию», — говорится в сообщении телеканала. Все процедуры длятся не более 15-20 минут и не требуют записи.

Ранее были названы плохо переносящие жару породы собак.

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