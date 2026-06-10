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17:05, 10 июня 2026Россия

В Госдуме назвали единственный способ окончить конфликт на Украине

Депутат Журавлев: Окончить конфликт на Украине можно только при полной капитуляции Киева
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Достичь мира с Украиной можно только при ее полной капитуляции, причем условия этого документа должна формировать именно Россия. Единственный способ окончания конфликта назвал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его слова приводит NEWS.ru.

«Нужно давить на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление, армейскую операцию по освобождению Украины», — заявил депутат.

По словам Журавлева, Владимир Зеленский всячески препятствует переговорам с Россией и демонстрирует, что остановка боевых действий ему не нужна. Парламентарий добавил, что вопрос о мире не может стоять на повестке дня, пока Украина обстреливает дома мирных жителей и пассажирские поезда.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары Украины по пассажирским поездам в Крыму осложняют попытки движения к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркивал, что Киев делает все, чтобы затормозить процесс поиска соглашения.

За последнюю неделю Украина совершила две смертельные атаки на пассажирские поезда в Крыму. 4 июня украинские военные нанесли удар по пригородному поезду, который ехал по маршруту Азовский — Керчь, в результате чего пострадали четыре человека, один из них не выжил. Позже, 8 июня, украинский дрон ударил по тепловозу, направлявшемуся из Москвы в Симферополь — жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения.

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