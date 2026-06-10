Сроки восстановления судоходства в Ормузском проливе спрогнозировали

EIA: Судоходство в Ормузском проливе вряд ли восстановится до конца года

Судоходство в Ормузском проливе, заблокированном США и Ираном, вряд ли восстановится до конца этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Управления энергетической информации США (EIA).

Рассчитывать на постепенное восстановление судоходства в акватории важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, согласно оценке экспертов, стоит не раньше начала следующего года. Возвращение к докризисному уровню в оставшуюся часть 2026-го будет вряд ли возможно, полагают американские специалисты.

Внутренних ресурсов для сдерживания роста мировых цен на нефть у ведущих стран будет становиться все меньше, отмечают в организации. К декабрю запасы сырья в крупнейших экономиках окажутся на самом низком уровне с начала ведения статистических наблюдений, то есть, с 2003 года, предупредили в EIA.

Дополнительных проблем глобальному энергорынку может добавить новая фаза кризиса, с которой тот может столкнуться уже этим летом. В разгар сезона отпусков мировой спрос на топливо традиционно растет. С учетом продолжающейся блокировки Ормузского пролива этот фактор усилит нагрузку на и без того нарушенный нефтяной экспорт с Ближнего Востока. При таком раскладе сырьевые котировки могут достичь 180 долларов за баррель в оставшуюся часть года, не исключил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл.