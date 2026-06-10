Украина автоматизировала перехват российских «Гераней»

NGD: ВСУ на 95 процентов автоматизировали перехват российских БПЛА «Герань»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 95 процентов автоматизировали перехват российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», пишет NextGenDefense (NGD).

«Новая украинская система противодействия беспилотникам оптимизирует операции противовоздушной обороны, автоматизируя 95 процентов процесса перехвата — от запуска до поражения цели», — говорится в публикации со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

Издание пишет, что теперь операторы в основном отвечают за обнаружение цели и подтверждение в реальном времени, а система обрабатывает оставшиеся этапы, включая наведение перехватчика на выбранную угрозу.

По словам Федорова, новая система прошла основные испытания в Харьковской области, а основной успех разработки обязан платформе Brave1, позволяющей оперативно внедрять перспективные технологии в ВСУ.

В мае издание TWZ со ссылкой на руководителя украинского оборонного кластера Brave1 Андрея Гриценюка сообщило, что в текущем году для ВСУ планируется произвести 50 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРТК) — беспилотных наземных аппаратов (БНА). Глава Brave1 отметил, что интеграция НРТК в общевойсковую структуру осуществляется посредством системы управления DELTA.

В апреле портал Defense News сообщил, что Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России.