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13:33, 10 июня 2026Бывший СССР

В Кремле назвали исход борьбы России за свои регионы

Песков: Борьба России за свои регионы завершится победой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя — зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», передает РИА Новости.

«Эта борьба завершится победой», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что музей будет восстановлен и «станет еще краше». Он также подчеркнул, что удары по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что удар был нанесен беспилотником. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

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