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11:03, 11 июня 2026Спорт

Трамп описал ЧМ-2026 двумя словами

Президент США Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным в истории
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп описал ЧМ-2026 двумя словами. Его цитирует BBC Sport.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне и настолько быстро. Я разговаривал с Инфантино. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. США во второй раз в истории примут у себя матчи мундиаля. Впервые это произошло в 1994 году, тогда чемпионом мира стала сборная Бразилии.

Ранее Трамп удивился ценам на билеты на матчи чемпионата мира. Они составляют от 100 до 6370 долларов. Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за посещение матча США — Парагвай. «Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — сказал американский президент.

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