Андреева вошла в топ-5 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятую строчку рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

На минувшей неделе Андреева, идущая первой в чемпионской гонке WTA, не выступала. Тем не менее, она сумела обойти Аманду Анисимову из США, которая не защитила свои рейтинговые очки на турнире в Лондоне.

Возглавляет рейтинг WTA белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представляющая Казахстан Елена Рыбакина, а замыкает тройку лучших полька Ига Швентек.

6 июня 19-летняя Андреева выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Франции она одолела спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

