Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира 2026 года

Бывший тренер сборной России Черчесов заявил, что Нидерланды выиграют чемпионат мира-2026

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что победить должна сборная Нидерландов. Он добавил, что многие удивлены его выбором, однако чемпионат мира — такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

В матче первого тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией. Встреча завершилась со счетом 2:2. В группе F лидирует Швеция, одержавшая победу над Тунисом. В следующем туре Нидерланды встречаются со шведами.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.