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12:00, 16 июня 2026Спорт

Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира 2026 года

Бывший тренер сборной России Черчесов заявил, что Нидерланды выиграют чемпионат мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что победить должна сборная Нидерландов. Он добавил, что многие удивлены его выбором, однако чемпионат мира — такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

В матче первого тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией. Встреча завершилась со счетом 2:2. В группе F лидирует Швеция, одержавшая победу над Тунисом. В следующем туре Нидерланды встречаются со шведами.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

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