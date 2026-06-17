Бывшего замруководителя ФТС России наказали за миллиардную аферу с марками

Суд приговорил к 6 годам экс-замруководителя ФТС России Ягодкину за превышения

Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елене Ягодкиной. Об этом пишет «Интерфакс».

Женщину признали виновной в превышении полномочий и приговорили к шести годам колонии. Ее также лишили звания генерал-полковника и госнаград. Двое других фигурантов — экс-замначальники Центральной акцизной таможни ФТС Артем Сероштан и Александр Антипов — получили три года заключения с лишением специальных званий.

Как установил суд, в период с 2018 по 2019 год все трое незаконно выдавали и продлевали срок действия для акцизных марок в интересах своих компаний. При помощи этих марок они продавали контрафактный алкоголь, что повлекло неуплату налогов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

Ягодкину задержали в марте 2024 года.

