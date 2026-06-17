Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 17 июня 2026Забота о себе

Врач подсказала необычный трюк для предотвращения похмелья

Врач Бербелл: Сыр предотвращает повреждение печени при употреблении алкоголя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Врач Сара Марин Бербелл подсказала необычный трюк, который поможет предотвратить похмелье после употребления алкоголя. Ее рекомендацию приводит издание El Confidencial.

По словам Бербелл, чтобы не наступило похмелье, необходимо перед употреблением алкоголя съесть сыр. «Было замечено, что у крыс, которые ели сыр, позже наблюдался более низкий уровень алкоголя в крови и меньшее количество ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего симптомы похмелья», — пояснила она.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, сыр не только служит защитным барьером от всасывания алкоголя, но и обладает другими полезными свойствами, добавила доктор. Так, он помогает предотвратить повреждение печени, уменьшает хроническое воспаление, а также обеспечивает организм кальцием и витаминами группы B — веществами, необходимыми для правильного функционирования мозга, нервной системы и мышц, уровень работы которых снижается после употребления спиртных напитков, добавила она.

Ранее нарколог Роман Устинов назвал признаки бытового алкоголизма. Одним из них врач считает сужение круга интересов человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Ситуацию с лесными пожарами в России оценили

    Путину передали «большой горячий привет» от одного президента

    Москвичей предупредили о самом прохладном дне

    Британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью

    Появились подробности о пилоте потерпевшего крушение в Подмосковье самолета

    В сети восхитились 74-летней звездой сериала «Клон» в купальнике

    Россиянам рассказали о способах сократить расходы на ОСАГО

    Россиян призвали следить за почтовым ящиком ради безопасности

    Раскрыта возможная причина крушения самолета в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok