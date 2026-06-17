Врач подсказала необычный трюк для предотвращения похмелья

Врач Бербелл: Сыр предотвращает повреждение печени при употреблении алкоголя

Врач Сара Марин Бербелл подсказала необычный трюк, который поможет предотвратить похмелье после употребления алкоголя. Ее рекомендацию приводит издание El Confidencial.

По словам Бербелл, чтобы не наступило похмелье, необходимо перед употреблением алкоголя съесть сыр. «Было замечено, что у крыс, которые ели сыр, позже наблюдался более низкий уровень алкоголя в крови и меньшее количество ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего симптомы похмелья», — пояснила она.

Кроме того, сыр не только служит защитным барьером от всасывания алкоголя, но и обладает другими полезными свойствами, добавила доктор. Так, он помогает предотвратить повреждение печени, уменьшает хроническое воспаление, а также обеспечивает организм кальцием и витаминами группы B — веществами, необходимыми для правильного функционирования мозга, нервной системы и мышц, уровень работы которых снижается после употребления спиртных напитков, добавила она.

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