В Польше задержали подозреваемого в расправе над россиянином

Туск: Польские спецслужбы задержали подозреваемого в расправе над художником Скрепецким

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в расправе над 44-летним российским художником Семеном Скрепецким (настоящее имя — Роберт Кузовков). Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

По словам Туска, сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) и полиции Люблина задержали гражданина Грузии. Других деталей о личности подозреваемого не приводится.

«Спецслужбы ведут работу по установлению заказчика», — добавил польский премьер.

15 июня полиция Люблина сообщила, что 44-летний гражданин России стал жертвой стрельбы в городе Бяла-Подляска на востоке Польши. Им оказался художник Скрепецкий.