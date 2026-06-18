Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 18 июня 2026Мир

В Польше задержали подозреваемого в расправе над россиянином

Туск: Польские спецслужбы задержали подозреваемого в расправе над художником Скрепецким
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: photodaria / Shutterstock / Fotodom

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в расправе над 44-летним российским художником Семеном Скрепецким (настоящее имя — Роберт Кузовков). Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

По словам Туска, сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) и полиции Люблина задержали гражданина Грузии. Других деталей о личности подозреваемого не приводится.

«Спецслужбы ведут работу по установлению заказчика», — добавил польский премьер.

15 июня полиция Люблина сообщила, что 44-летний гражданин России стал жертвой стрельбы в городе Бяла-Подляска на востоке Польши. Им оказался художник Скрепецкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    В Европе задумались о пересмотре решения по выданным россиянам шенгенским визам

    Российский пенсионер получил 13 лет колонии за перевод девяти тысяч рублей на счет ВСУ

    Виновная в отмывании денег Митрошина расплакалась после приговора

    Мурашко раскрыл среднее время приезда скорой помощи в России

    Российская школьница пострадала из-за найденной на улице гранаты

    Россиянам назвали риски ежедневных коротких поездок для мотора

    Генерал-лейтенант высказался об ответе на крупнейшую за два года атаку ВСУ на Москву

    Стало известно о новом обмене телами военных между Россией и Украиной

    Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok