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Забота о себе
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07:01, 19 июня 2026Забота о себе

Названы способы заподозрить серьезные заболевания по состоянию глаз

Невролог Банги: При осмотре глаз можно заподозрить диабет, высокое давление и инсульт
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Невролог Винита Банги рассказала, что осмотр сетчатки, зрительного нерва и сосудов глаз помогает заметить признаки серьезных заболеваний до появления первых симптомов. Способы заподозрить различные недуги по состоянию глаз она назвала изданию The Times of India.

По словам Банги, при осмотре у офтальмолога можно заподозрить сахарный диабет и высокое артериальное давление. Она уточнила, что у пациентов с этими заболеваниями часто находят повреждения сосудов.

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Врач добавила, что многие не обращают внимания на изменение зрения, постоянную сухость или усталость глаз. Тем временем, по ее словам, все это может быть признаками начала серьезных заболеваний: рассеянного склероза, опухоли головного мозга, заболевания зрительного нерва и инсульта.

Ранее нейробиолог из Великобритании Агнешка Баттер назвала правила жизни, спасающие от деменции. Она утверждает, что полезны даже незначительные изменения, например, отказ от использования гаджетов в спальне или прогулки перед обедом.

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