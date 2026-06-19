Названы способы заподозрить серьезные заболевания по состоянию глаз

Невролог Банги: При осмотре глаз можно заподозрить диабет, высокое давление и инсульт

Невролог Винита Банги рассказала, что осмотр сетчатки, зрительного нерва и сосудов глаз помогает заметить признаки серьезных заболеваний до появления первых симптомов. Способы заподозрить различные недуги по состоянию глаз она назвала изданию The Times of India.

По словам Банги, при осмотре у офтальмолога можно заподозрить сахарный диабет и высокое артериальное давление. Она уточнила, что у пациентов с этими заболеваниями часто находят повреждения сосудов.

Врач добавила, что многие не обращают внимания на изменение зрения, постоянную сухость или усталость глаз. Тем временем, по ее словам, все это может быть признаками начала серьезных заболеваний: рассеянного склероза, опухоли головного мозга, заболевания зрительного нерва и инсульта.

Ранее нейробиолог из Великобритании Агнешка Баттер назвала правила жизни, спасающие от деменции. Она утверждает, что полезны даже незначительные изменения, например, отказ от использования гаджетов в спальне или прогулки перед обедом.