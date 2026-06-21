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13:36, 21 июня 2026Спорт

Главный тренер сборной Ирана пожаловался на отношение к команде со стороны ФИФА

Наставник сборной Ирана заявил, что команде не дали приехать заранее на игру с Бельгией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Matthew Childs / Reuters

Главный тренер сборной Ирана Амир Галеной пожаловался на отношение к команде со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Globo Esporte.

Наставник иранцев заявил, что команде не дали приехать заранее на игру ЧМ-2026 с Бельгией. Команда прибыла в субботу, 20 июня, в Лос-Анджелес, где состоится игра, в то время как бельгийцы находятся в городе с пятницы. Галеной заявил, что ФИФА обещала его команде организовать рейс из Мексики в пятницу, но не сделала этого. «Они позвонили мне и спросили: "Вы готовы, если мы найдем вам рейс на 18:00?" Я согласился, но мы сидели и ждали, и ждали. Мы прождали до 19:00, ничего не произошло. ФИФА старается изо всех сил, но это не значит, что у них все получилось», — сказал Галеной.

Также тренер назвал несправедливыми действующие в отношении сборной Ирана ограничения. Команде запрещено находиться в США не в дни ее матчей. «Хотелось бы, чтобы нам позволили прилететь за две недели до первой игры, чтобы набрать оптимальные кондиции. Нас лишили этой возможности. Это несправедливость. Надеюсь, такое поведение не станет устоявшейся нормой на чемпионатах мира». — сказал Галеной.

Сборная Ирана выступает на чемпионате мира в группе G с командами Бельгии, Новой Зеландии и Египта. В одном матче она набрала одно очко и идет на втором месте. Ее поединок с Бельгией в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что россиянин потерял шесть миллионов рублей. Он поставил на победу Ирана в матче с Новой Зеландией с коэффициентом 1,96. Команды сыграли вничью.

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