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09:16, 21 июня 2026Спорт

Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026

Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026 со счетом 4:0
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026 со счетом 4:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Японцы забили два мяча к перерыву. На шестой минуте отличился полузащитник Даити Камада, а в середине первого тайма забил форвард Аясэ Суэда. На 69-й минуте третий мяч в ворота Туниса отправил нападающий Дзюня Ито, а в концовке игры Суэда оформил дубль.

Таким образом, японцы набрали четыре очка после двух матчей, они занимают второе место в группе F. Тунис остался на последней позиции без набранных баллов. Командам осталось провести по одной игре на групповой стадии. 26 июня сборная Японии сыграет с командой Швеции, а Тунис померяется силами с Нидерландами.

Ранее сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью. Встреча прошла в Канзас-Сити, США, и завершилась со счетом 0:0. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром оставил ворота своей команды нетронутыми, отразив 15 ударов.

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