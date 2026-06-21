Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:46, 21 июня 2026Спорт

В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу

В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу из-за пропаж людей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу из-за пропаж людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нашей страны это мероприятие абсолютно ненужное и неуместное, потому что у нас множество социальных проблем. В стране ресурсов более чем достаточно, их можно использовать, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам», — заявила лидер организации по поиску пропавших людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга, сын которой пропал в 2025 году.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Сборная России не участвует в мировом первенстве, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Перед началом чемпионата мира у стадиона «Ацтека», что в столице Мексики Мехико, прошла массовая акция протеста. Протестующие перекрыли подъезд к арене. Организатором митинга являлся профсоюз работников образования, которые требовали повышения зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма сообщил о жертвах, почти 30 человек ранены. Что известно?

    Москвичам рассказали о погоде в июле

    Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановили

    Экс-президента Украины предупреждали о незаконной деятельности биолабораторий

    Марка Jeland раскрыла оснащение своего второго кроссовера J7

    На Западе оценили боеспособность украинской ПВО

    В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу

    Названа причина атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

    Напряженность между Украиной и Польшей назвали войной

    Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok