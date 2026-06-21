В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу из-за пропаж людей

В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу из-за пропаж людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нашей страны это мероприятие абсолютно ненужное и неуместное, потому что у нас множество социальных проблем. В стране ресурсов более чем достаточно, их можно использовать, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам», — заявила лидер организации по поиску пропавших людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга, сын которой пропал в 2025 году.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Сборная России не участвует в мировом первенстве, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Перед началом чемпионата мира у стадиона «Ацтека», что в столице Мексики Мехико, прошла массовая акция протеста. Протестующие перекрыли подъезд к арене. Организатором митинга являлся профсоюз работников образования, которые требовали повышения зарплаты.