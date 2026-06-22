Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

Врач Бхуян: Волосы на пальцах на ногах могут быть признаком плохого кровообращения

Врач общей практики Наташа Бхуян назвала неожиданный признак проблем с кровообращением. Подробнее об этом она рассказала изданию HuffPost.

По словам врача, индикатором проблем со здоровьем могут выступать волосы на пальцах ног. Она пояснила, что если растительность всегда присутствовала в этой зоне, а потом внезапно исчезла, это может указывать на плохое кровообращение и проблемы с сосудами.

«Такое наблюдается при заболеваниях периферических артерий, когда кровь хуже циркулирует, ткани становятся менее здоровыми и не могут выращивать волосы», — рассказала доктор. Она отметила, что чаще всего эти симптомы наблюдаются у пожилых и курильщиков.

При этом врач подчеркнула, что в большинстве случаев наличие или отсутствие волос на пальцах ног не опасно. Обычно это объясняется генетикой и индивидуальными особенностями организма.

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