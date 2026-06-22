Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:40, 22 июня 2026Забота о себе

Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

Врач Бхуян: Волосы на пальцах на ногах могут быть признаком плохого кровообращения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: HenadziPechan / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Наташа Бхуян назвала неожиданный признак проблем с кровообращением. Подробнее об этом она рассказала изданию HuffPost.

По словам врача, индикатором проблем со здоровьем могут выступать волосы на пальцах ног. Она пояснила, что если растительность всегда присутствовала в этой зоне, а потом внезапно исчезла, это может указывать на плохое кровообращение и проблемы с сосудами.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

«Такое наблюдается при заболеваниях периферических артерий, когда кровь хуже циркулирует, ткани становятся менее здоровыми и не могут выращивать волосы», — рассказала доктор. Она отметила, что чаще всего эти симптомы наблюдаются у пожилых и курильщиков.

При этом врач подчеркнула, что в большинстве случаев наличие или отсутствие волос на пальцах ног не опасно. Обычно это объясняется генетикой и индивидуальными особенностями организма.

Ранее нутрициолог Шарлотта Миллс рассказала, какие неочевидные способы помогают снизить давление. По ее словам, небольшой эффект дают жвачка, свекла, шпинат и капуста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Воронеж. Под ударом оказался завод, выпускающий микроэлектронику для важнейшей аппаратуры

    Названа цель угроз Зеленского Белоруссии

    В России ответили на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    В российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО

    «Радиостанция Судного дня» передала редкую двойную шифровку

    Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла

    Стала известна судьба программы «Человек и закон»

    Военный эксперт высказался о развитии дронов ВСУ

    Москвичам стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей

    Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok