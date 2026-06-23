РИА: Командование 119-й бригады ВСУ запросило тысячу пакетов для тел

Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилось с просьбой к родственникам пропавших без вести бойцов. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По его информации, родных попросили обеспечить подразделение мешками для складирования и транспортировки останков. Речь идет о тысяче таких пакетов.

Ранее сообщалось, что в селе Большая Рыбица Сумской области украинские военные сожгли несколько жилых строений, в которых находились тела военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российская сторона разрешила эвакуировать их с линии боевого соприкосновения в период перемирия. После поджога судьба останков остается неизвестной.

В январе советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщал, что на позициях ВСУ появляются военные передвижные крематории. Чиновник объяснил, что установки по сжиганию тел используются, чтобы скрыть истинный уровень потерь среди личного состава.