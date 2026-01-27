Появление на фронте передвижных крематориев ВСУ объяснили

Кимаковский: ВСУ используют передвижные крематории для сокрытия потерь

На позициях Вооруженных сил Украины появляются военные передвижные крематории. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Чиновник объяснил, что установки по сжиганию тел используются, чтобы скрыть истинный уровень потерь среди личного состава.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию. При этом зачастую кремированные бойцы продолжают числиться пропавшими без вести.