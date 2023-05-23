Стало известно о тайном изъятии органов из тел солдат ВСУ украинской медслужбой

РИА Новости: украинская медслужба в Херсоне тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ

Сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в Минздрав Украины, тайно изымают органы из тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, речь идет о военном госпитале Херсона. В медицинском учреждении находятся сотрудники медицины катастроф, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих. «С целью изъятия необходимых внутренних органов», — добавил он.

Издание пишет, что после хирургического вмешательства тела бойцов ВСУ сжигаются в госпитальном крематории. При этом родственники получают справки о пропаже человека без вести.

Ранее стало известно, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек.