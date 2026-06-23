Бывший «ангел» Victoria's Secret обнажила грудь для журнала в 45 лет

Супермодель Адриана Лима в откровенном виде снялась для журнала в 45 лет

Бразильская супермодель Адриана Лима в откровенном виде снялась для журнала EE72. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летний бывший «ангел» Victoria's Secret позировала, сидя на полу в шляпе, трусах и туфлях. При этом она руками прикрывала обнаженную грудь.

Кроме того, манекенщица предстала перед камерой в полный рост в черном слитном купальнике и шубе бренда Tom Ford. Также британский фотограф Дэниел Сачон запечатлел ее в прозрачном кружевном топе без бюстгальтера и брюках Chloe.

Известно, что в сентябре 2024 года Адриана Лима возвратилась на подиум после шести лет перерыва. В августе 2022 года у знаменитости родился третий ребенок. Также она помогает воспитывать двоих детей своего мужа — продюсера Андре Леммерса.

Ранее в июне бывшая жена экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина Татьяна Корсакова в полуголом виде попала на обложку журнала Vogue.