Найдено средство для облегчения симптомов болезни Альцгеймера

Front Nutr: Антиоксиданты могут улучшать состояние при болезни Альцгеймера

Антиоксиданты могут улучшать отдельные показатели у пациентов с болезнью Альцгеймера, но не способны заметно замедлить развитие заболевания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие 23 рандомизированных клинических исследования с участием более 10,5 тысячи человек. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы оценили эффективность разных антиоксидантов, включая витамины, полифенолы, омега-3, мелатонин, коэнзим Q10 и другие препараты. Анализ показал, что такие средства могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и улучшать нейропсихиатрические симптомы — например, поведенческие нарушения, тревожность, раздражительность и качество жизни.

Однако ключевые показатели когнитивной функции, включая память и мышление, заметно не улучшались. По шкалам ADAS-Cog и MMSE антиоксиданты не показали значимого преимущества по сравнению с плацебо. Также не изменялись основные биомаркеры болезни Альцгеймера, включая фосфорилированный тау-белок и общий тау-белок.

Исследователи считают, что антиоксиданты не стоит рассматривать как терапию, способную изменить течение болезни. При этом они могут использоваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия, поведения, сна и качества жизни некоторых пациентов.

Ранее стало известно, что факторы риска болезни Альцгеймера можно заранее выявить по фотографии сетчатки глаза.