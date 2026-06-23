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14:49, 23 июня 2026Наука и техника

Найдено средство для облегчения симптомов болезни Альцгеймера

Front Nutr: Антиоксиданты могут улучшать состояние при болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Антиоксиданты могут улучшать отдельные показатели у пациентов с болезнью Альцгеймера, но не способны заметно замедлить развитие заболевания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие 23 рандомизированных клинических исследования с участием более 10,5 тысячи человек. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы оценили эффективность разных антиоксидантов, включая витамины, полифенолы, омега-3, мелатонин, коэнзим Q10 и другие препараты. Анализ показал, что такие средства могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и улучшать нейропсихиатрические симптомы — например, поведенческие нарушения, тревожность, раздражительность и качество жизни.

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Однако ключевые показатели когнитивной функции, включая память и мышление, заметно не улучшались. По шкалам ADAS-Cog и MMSE антиоксиданты не показали значимого преимущества по сравнению с плацебо. Также не изменялись основные биомаркеры болезни Альцгеймера, включая фосфорилированный тау-белок и общий тау-белок.

Исследователи считают, что антиоксиданты не стоит рассматривать как терапию, способную изменить течение болезни. При этом они могут использоваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия, поведения, сна и качества жизни некоторых пациентов.

Ранее стало известно, что факторы риска болезни Альцгеймера можно заранее выявить по фотографии сетчатки глаза.

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