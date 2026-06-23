Победа Норвегии над Сенегалом на ЧМ-2026 лишила двух россиян 13,7 миллиона рублей

Два россиянина сделали крупные ставки на матч второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Об этом сообщает Betonmobile.
Один из игроков спрогнозировал ничью, поставив на нее 5,8 миллиона рублей с коэффициентом 3,55. Второй предсказал победу Сенегала, поставив 7,9 миллиона рублей с коэффициентом 3,30.
Матч прошел в ночь на 23 июня и завершился со счетом 3:2 в пользу Норвегии. Суммарно два игрока лишились 13,7 миллиона рублей.
Норвегия в двух матчах на ЧМ набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы. Сенегал потерпел два поражения и замыкает квартет.