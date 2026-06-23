Победа Норвегии над Сенегалом на ЧМ-2026 лишила двух россиян 13,7 миллиона рублей

Победа Норвегии над Сенегалом на чемпионате мира лишила двух россиян 13,7 миллиона рублей

Два россиянина сделали крупные ставки на матч второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Об этом сообщает Betonmobile.

Один из игроков спрогнозировал ничью, поставив на нее 5,8 миллиона рублей с коэффициентом 3,55. Второй предсказал победу Сенегала, поставив 7,9 миллиона рублей с коэффициентом 3,30.

Матч прошел в ночь на 23 июня и завершился со счетом 3:2 в пользу Норвегии. Суммарно два игрока лишились 13,7 миллиона рублей.

Норвегия в двух матчах на ЧМ набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы. Сенегал потерпел два поражения и замыкает квартет.