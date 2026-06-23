Норвегия обыграла Сенегал во втором туре ЧМ-2026

Норвегия со счетом 3:2 обыграла Сенегал в матче второго тура ЧМ-2026

В ночь на 23 июня на стадионе Метлайф в Ист-Ратерфорде прошел матч второго тура группы I чемпионата мира по футболу-2026, в котором столкнулись сборные Норвегии и Сенегала. Встреча завершилась победой норвежцев со счетом 3:2.

Забить первый гол в матче удалось норвежскому футболисту Маркусу Педерсену на 43-й минуте встречи. Уже в начале второго тайма, на 48-й минуте, норвежцы еще раз поразили ворота соперников — успешный удар совершил Эрлинг Холанд.

На 53-й минуте футболисты Сенегала ответили результативной атакой, и норвежцы пропустили мяч от сенегальца Исмаила Сарра. Уже спустя пять минут сборная Норвегии ответила на это очередным голом — Холанд оформил дубль. В завершение матча, на 3-й дополнительной минуте второго тайма, Исмаила Сарр забил последний гол во встрече.

До этого в группе I столкнулись Франция и Ирак. Французы одержали «сухую» победу со счетом 3:0.