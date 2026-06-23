Полковник заявил о сорванных планах ВСУ по наступлению на Крым

Полковник Киселев: ВС России сорвали планы ВСУ по наступлению на Крым

Российская армия сорвала планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению на Крым. Об этом заявил полковник запаса Виталий Киселев в беседе с «Царьградом».

По его словам, последние удары российских военных по объектам на подконтрольных Украине территориях Запорожья связаны с подготовкой ВСУ к наступательным действиям.

«ВСУ планировали начать наступательную операцию на Крым 22 июня — в знаковую для нас дату. Наши удары сорвали эти планы», — сказал Киселев.

Ситуация на фронте складывается по сценарию Москвы, указал полковник. Россия начала систематически уничтожать логистику ВСУ и сжимать кольцо вокруг ключевых укрепрайонов украинских военных.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о четырех жертвах налета беспилотников на нефтяной терминал в поселке Чушка. Комментируя смертельную атаку, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма. По словам парламентария, такими действиями Украина стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.

