Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 23 июня 2026Россия

Полковник заявил о сорванных планах ВСУ по наступлению на Крым

Полковник Киселев: ВС России сорвали планы ВСУ по наступлению на Крым
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российская армия сорвала планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению на Крым. Об этом заявил полковник запаса Виталий Киселев в беседе с «Царьградом».

По его словам, последние удары российских военных по объектам на подконтрольных Украине территориях Запорожья связаны с подготовкой ВСУ к наступательным действиям.

«ВСУ планировали начать наступательную операцию на Крым 22 июня — в знаковую для нас дату. Наши удары сорвали эти планы», — сказал Киселев.

Ситуация на фронте складывается по сценарию Москвы, указал полковник. Россия начала систематически уничтожать логистику ВСУ и сжимать кольцо вокруг ключевых укрепрайонов украинских военных.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о четырех жертвах налета беспилотников на нефтяной терминал в поселке Чушка. Комментируя смертельную атаку, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма. По словам парламентария, такими действиями Украина стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Россиянке с четырьмя детьми пришлось ночевать в аэропорту Турции из-за задержки рейса

    В МИД России ответили на угрозы Германии

    Российский генерал-лейтенант призвал сменить стратегию боевых действий

    Цены на нефть продолжили падение на фоне возобновления трафика через Ормуз

    Лавров выругался во время круглого стола

    Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске в довооружении Киева

    Лавров объяснил атаки ВСУ на мирных жителей

    В Подмосковье снова объявили ракетную опасность

    Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok