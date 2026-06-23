Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на ЧМ

Роналду забил 10-й гол на ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мундиалях

41-летний нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард оформил дубль в ворота сборной Узбекистана в матче ЧМ-2026. По итогам первого тайма игры португальцы ведут со счетом 3:0.

Роналду забил десятый гол на чемпионатах мира. Таким образом, он побил достижение Эйсебио и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мировых первенствах.

Ранее Роналду стал первым в истории футболистом, который сумел забить на шести чемпионатах мира. Он по одному разу поразил ворота соперников на турнирах 2006, 2010, 2014 и 2022 годов, а в 2018-м забил четыре мяча.