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08:09, 23 июня 2026Ценности

Россиянка отметила девичник в образе Фионы и покорила пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @natali_ber_

Блогерша с никнеймом natali_ber_ отметила девичник в образе Фионы из мультфильма «Шрек» и покорила россиян. Ролик был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша запечатлела себя в зеленом платье героини, рыжем парике, заплетенном в косу, а также в зеленым гримом на лице. Кроме того, подружки невесты оделись в костюмы крыс, барменши, Пинокио, Осла и других персонажей. «Девичник в стиле "Шрека"! О большем и мечтать нельзя!» — подписала она.

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Пользователей сети впечатлили образы героев ролика. «Как круто!», «Я бы со смеху умерла», «Как это прекрасно», «Мыши топ», — написали они.

Ранее в июне блогерша переоделась в барменшу из «Шрека» и порадовала зрителей. Юзерша Полина Бабкина нанесла грим, заплела волосы в косу и закрепила ее вокруг головы, а также добавила к баклажановому платью ремень.

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