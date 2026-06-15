Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 15 июня 2026Ценности

Блогерша переоделась в барменшу из «Шрека» и порадовала зрителей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @polinatopa

Блогерша Полина Бабкина переоделась в барменшу из «Шрека» и порадовала зрителей. Ролик, набравший 745 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале видео юзерша с никнеймом polinatopa предстала без макияжа и в баклажановом трикотажном платье с открытыми плечами. Затем она нанесла грим, заплела волосы в косу и закрепила ее вокруг головы, а также добавила к платью ремень.

После стилизации наряда Бабкина предстала с внешностью, визуально похожей на героиню упомянутого мультфильма.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

Пользователей сети впечатлило сходство блогерши с персонажем, о чем они написали в комментариях под постом. «Ваши родители случайно не шахматы? Откуда у них такая королева», «Как будто и нет других вариантов стилизации», «Наконец-то годный контент», «Это самая шикарная стилизация и переход, максимально нишево», — восхитились они.

Ранее в июне девушка накрасила возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети. Пользовательница Ханна показала, как ее избранник входит в комнату в черной майке и с макияжем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обвинения Украины в ударе по Киево-Печерской лавре

    Чемпионат мира по футболу с первых дней окружают скандалы. Почему самый грандиозный турнир в истории не задался с самого начала?

    Россиянка на глазах ребенка ударила сожителя ножом в живот

    Покинувший Россию автогигант сократит почти 20 тысяч сотрудников

    В мирном договоре США и Ирана увидели чудовищное унижение

    В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

    Россиян предупредили о задержках более сотни рейсов в аэропорту на юге страны

    Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды

    Девушка прилетела в Москву с сумкой Hermes и получила штраф

    «У меня быстро кончились деньги». Кевин Спейси дал большое интервью Собчак. В чем признался отмененный Голливудом актер?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok