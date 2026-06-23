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18:21, 23 июня 2026Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически на лето

Стилист Катерина Куксова: Кудри и стрижка бикси стали самыми модными летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Lookstudio / Magnific

Парикмахер-стилист Катерина Куксова назвала россиянкам самые модные прически на лето 2026 года. Материал публикует vrn.aif.ru.

В текущем сезоне актуальными оказались гладкие низкие пучки и уложенные в хвост волосы с эффектом естественности. Также в список популярных вошли текстурный каскад и кудри. В то же время в моде остаются прически в стиле old money, например стрижка бикси, отметила эксперт.

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Что касается окрашиваний, на смену холодным оттенкам пришли более теплые. Среди них — Butter Blonde («сливочное масло») и Cherry Cola, насыщенный красновато-вишневый тон, заявила специалист.

Ранее в июне также были названы самые модные цвета волос на лето 2026 года.

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