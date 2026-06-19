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15:57, 19 июня 2026Ценности

Названы самые модные цвета волос на лето

The Zoe Report: Окрашивание в оттенках «шампань» и «золотая клубника» стало трендом лета
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ina725 / Shutterstock / Fotodom

Названы самые модные цвета волос на лето 2026 года. Материал приводит журнал The Zoe Report.

Для тех, кто в текущем сезоне хочет осветлить пряди, эксперты предложили несколько вариантов. Среди них окрашивание «золотая клубника» (strawberry golden) — вариант популярного ранее «клубничного блонда», который отличается блеском и естественностью. «В салоне скажите, что ваша цель — получить преимущественно золотистый, глубокий блонд с медным оттенком», — посоветовала ведущий колорист бренда Madison Reed Швонн Перкинс.

В то же время трендом стали «сияющие блонды». Например, нейтральный оттенок «шампань» (champagne blonde) или «кашемировый блонд» (cashmere blonde), который обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и желтизны, отметила стилист Henkel Венди Бернс.

В свою очередь, среди более темных тонов актуальными оказались яркий медно-красный цвет «красная корица» (red cinnamon) и «поцелованная солнцем брюнетка» (sunkissed brunette). «Это настоящий глубокий шоколадно-коричневый цвет с золотистыми вкраплениями. Он создает теплый, многомерный эффект волос, слегка выгоревших на солнце», — высказалась о последнем Перкинс.

Кроме того, в список вошел оттенок «розовый личи» (pink lychee) — пастельно-розовый цвет с сияющим блондом в основе.

Ранее в июне сообщалось, что стрижка в скандинавской эстетике стала трендом лета 2026 года.

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