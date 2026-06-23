«Трактор» подписал контракт с лучшим вратарем ЧМ-2026 по хоккею Хеукеланном

Челябинский «Трактор» подписал контракт с вратарем сборной Норвегии Хенриком Хеукеланном. Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на два года. «Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хеукеллана и позволил нам остановить выбор именно на нем», — заявил генменеджер «Трактора» Алексей Волков.

Ранее генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен поставил ультиматум Хеукеланну. Он заявил, что голкипера не будут вызывать в сборную в случае перехода в клуб КХЛ.

Хеукеланн выступал в составе сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026, где его команда впервые в истории стала бронзовым призером. Голкипера признали лучшим вратарем турнира.