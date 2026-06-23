В МИД России высказались о диалоге с США по одной проблеме

Рябков: Для диалога с США по стратегической стабильности нужны определенные условия

Диалога с США по вопросу стратегической стабильности сейчас нет, для этого нужны определенные условия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Признавая значимость стратегической стабильности, особенно в нынешнем турбулентном мире, все же констатируем, что для продуктивного, как мы надеемся, обсуждения, связанного с этим вопросом, в будущем необходимо, чтобы сложились определенные условия», — сказал дипломат.

По его словам, для этого нужны зримые сдвиги к лучшему в политике США на российском направлении, однако таких сдвигов нет. При этом он подчеркнул, что Москва фиксирует сигналы с американской стороны о возможности обсуждать те или иные аспекты, связанные со стратегической стабильностью.

Рябков также заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном производстве дальнобойного оружия на Украине не могут не вызывать озабоченности.