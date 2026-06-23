Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 23 июня 2026Мир

В МИД России высказались о диалоге с США по одной проблеме

Рябков: Для диалога с США по стратегической стабильности нужны определенные условия
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Диалога с США по вопросу стратегической стабильности сейчас нет, для этого нужны определенные условия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Признавая значимость стратегической стабильности, особенно в нынешнем турбулентном мире, все же констатируем, что для продуктивного, как мы надеемся, обсуждения, связанного с этим вопросом, в будущем необходимо, чтобы сложились определенные условия», — сказал дипломат.

По его словам, для этого нужны зримые сдвиги к лучшему в политике США на российском направлении, однако таких сдвигов нет. При этом он подчеркнул, что Москва фиксирует сигналы с американской стороны о возможности обсуждать те или иные аспекты, связанные со стратегической стабильностью.

Рябков также заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном производстве дальнобойного оружия на Украине не могут не вызывать озабоченности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    Одной категории россиян предложили ипотечные каникулы

    В России высказались о смене стратегии боевых действий

    Психологи обнаружили неожиданную пользу «батиных шуток» для здоровья

    В пользе семейной ипотеки усомнились

    В России высказались о дискретных контактах с Францией

    Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

    53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

    Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

    Президент страны — соседа России принял отставку правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok