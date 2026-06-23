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12:53, 23 июня 2026Ценности

Волочкова впечатлила фанатов кардинально новой внешностью

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volochkova_art

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова впечатлила фанатов кардинально новой внешностью. Ролик был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя балерина была запечатлена с ультракороткой стрижкой и волосам каштанового оттенка, которые подчеркнули ее светлые глаза. Помимо этого, звезда надела черный облегающий лонгслив. Образ завершил мейкап в нюдовых оттенках.

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Пользователи сети оценили образ Волочковой в комментариях под постом. «Как же вам идет этот образ, шикарная женщина», «Офигенный образ! Удивительно, как ей идет», «Шикарная», «Очень стильно, просто бомба», «Настя шикарна в этом образе», — заявили они.

В мае Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене и попала на видео. Поклонник запечатлел балерину в красном облегающем платье с глубоким декольте во время исполнения собственной песни.

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