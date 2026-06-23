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Силовые структуры
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09:02, 23 июня 2026Силовые структуры

Задержанные в Пятигорске смертницы расплакались на видео и поблагодарили силовиков

Задержанные в Пятигорске террористки-смертницы объяснились на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание террористок-смертниц в Пятигорске показали на видео. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как одну из женщин задерживают сотрудники спецподразделения. Позже полицейские берут рюкзак со взрывчаткой, относят в сторону и кладут в центр шины и подрывают. После задержания второй террористки была проведена детонация и второго взрывного устройства с помощью робота.

На допросе женщины признались, что их завербовал мужчина с ярко выраженным украинским акцентом, когда они искали подработку в интернете. Обе заявили, что не знали о том, что в сумке бомба.

Одна из обвиняемых расплакалась и сказала, что в момент задержания у нее был день рождения, и поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за то, что спасли ей жизнь.

По данным следствия, украинские спецслужбы с помощью двойного теракта намеревались убить как можно больше сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. После задержания суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил задержанным меру пресечения.

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