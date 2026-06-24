Австрийский астронавт назвал главное впечатление в космосе

Астронавт Фибек назвал главным впечатлением в космосе невесомость

Австрийский астронавт Франц Фибек назвал главным впечатлением в космосе невесомость. Его слова приводят РИА Новости.

«Самые красивые моменты — это, конечно, невесомость, само ощущение полета, возможность парить. И вид из иллюминатора — это потрясающе», — сказал астронавт о своих впечатлениях о полете на борту советско-российской орбитальной станции «Мир».

Также его впечатлила космическая техника, которая позволяет человеку находиться на околоземной орбите.

Ранее Фибек заметил, что принципы работы станции «Мир» и Международной космической станции (МКС) похожи.

Также в июне НАСА сообщило, что американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2.