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Наука и техника
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16:42, 24 июня 2026Наука и техника

Австрийский астронавт назвал главное впечатление в космосе

Астронавт Фибек назвал главным впечатлением в космосе невесомость
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Австрийский астронавт Франц Фибек назвал главным впечатлением в космосе невесомость. Его слова приводят РИА Новости.

«Самые красивые моменты — это, конечно, невесомость, само ощущение полета, возможность парить. И вид из иллюминатора — это потрясающе», — сказал астронавт о своих впечатлениях о полете на борту советско-российской орбитальной станции «Мир».

Также его впечатлила космическая техника, которая позволяет человеку находиться на околоземной орбите.

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Ранее Фибек заметил, что принципы работы станции «Мир» и Международной космической станции (МКС) похожи.

Также в июне НАСА сообщило, что американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2.

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