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16:10, 24 июня 2026Наука и техника

Станции «Мир» и МКС сравнили

Астронавт Фибек: Принципы работы станции «Мир» и МКС похожи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Принципы работы советско-российской орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции (МКС) похожи. О сравнении РИА Новости рассказал австрийский космонавт Франц Фибек.

«Современная МКС не так уж сильно отличается. Она больше по размеру, некоторые вещи там уже другие, потому что накопился больший опыт. Но в целом принципы те же самые», — считает специалист.

По его словам, сейчас появились компьютеры и новые способы связи, но «в основе — все очень похоже».

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