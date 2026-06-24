Станции «Мир» и МКС сравнили

Астронавт Фибек: Принципы работы станции «Мир» и МКС похожи

Принципы работы советско-российской орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции (МКС) похожи. О сравнении РИА Новости рассказал австрийский космонавт Франц Фибек.

«Современная МКС не так уж сильно отличается. Она больше по размеру, некоторые вещи там уже другие, потому что накопился больший опыт. Но в целом принципы те же самые», — считает специалист.

По его словам, сейчас появились компьютеры и новые способы связи, но «в основе — все очень похоже».

Ранее НАСА сообщило, что американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2.

Также в июне астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.